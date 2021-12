Weefood le supermarché de produits périmés au Danemark

En France, depuis le 11 février, les enseignes de grande distribution ne sont plus autorisées à gaspiller la nourriture : leurs invendus doivent être donnés à des associations caritatives.

Au Danemark on va encore plus loin avec Wefood : c'est un supermarché qui ne vend que des produits périmés, ou dont les emballages sont défectueux.

Dans cette grande surface, qui vient d’ouvrir ses portes à Copenhague, les prix défient toute concurrence : ils sont 30% à 50% moins élevés que ceux pratiqués dans un supermarché normal.

Pour avoir du stock, Wefood a passé un accord avec les enseignes de grande distribution alimentaire : elles fournissent le supermarché en invendus de fruits et légumes, pain, viandes et denrées non périssables.

Il paraît qu'il n'est pas seulement destiné aux faibles revenus, mais à tous les consommateurs préoccupés par la quantité de déchets alimentaires produits par leur pays.

Sur les 5 dernières années, le Danemark a réduit de 25% sa quantité de déchets alimentaire, mais le pays continue à jeter environ 700 000 tonnes d’aliments chaque année, en France, ce gaspillage s’élève à 1,5 million de tonnes.