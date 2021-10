Découvrez un nouveau sport très technique

Pour pratiquer ce nouveau sport, il vous faut une table type tennis de table mais en un peu plus épaisse. En effet, la balle est complètement différente de la petite en plastique creux. Et pour cause, c'est un ballon de foot!

Le head-pong est basé sur le même principe que le tennis de table sauf que votre tête fait office de raquette! Il faut donc beaucoup de technique pour doser la force de renvoi de la balle et viser la partie de table adverse. Dans cette vidéo, on sent l'entraînement des 2 joueurs! C'est plutôt sympa à regarder je trouve. Et vous?