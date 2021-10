L'Agenda en Normandie : lundi 1er février

MANCHE

Mardi, assistez à l'avant-première du film «Chocolat» avec Omar Sy. Rafaël Padilla, dit le clown Chocolat, a été le premier artiste noir de la scène française. Avec le clown Footit, il a inventé de célèbre duo du clown blanc et de l'auguste noir. Ce film retrace l'histoire oubliée d'un homme hors du commun. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Cherbourg.

Tout ce week-end, découvrez le Salon de l'Habitat à Coutances. Un événement avec Tendance Ouest pour découvrir sur place 5 espaces thématiques, à la salle Marcel Hélie. Ils vous permettent de gagner des séances d'aquabike ainsi qu'un week-end à Rome sous forme de jeu concours. Ouverture des portes dès 10h, plus d'infos ICI

Tout ce week-end, le Pôle Hippique de Saint-Lô accueillera le Championnat de France Pro Elite 2016 de Horsball. L'entrée est à 3€, c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Rendez-vous, samedi et dimanche, Avenue Maréchal Juin à Saint-Lô pour assister à la compétition.

CALVADOS

Mardi, assistez à l'avant-première du film «Chocolat» avec Omar Sy. Rafaël Padilla, dit le clown Chocolat, a été le premier artiste noir de la scène française. Avec le clown Footit, il a inventé de célèbre duo du clown blanc et de l'auguste noir. Ce film retrace l'histoire oubliée d'un homme hors du commun. C'est ce mardi soir à 20h10 à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

Jeudi, c'est la Nuit de l'Orientation à Caen. Collégiens, lycéens et étudiants seront accueillis par des conseillers d'orientation et des professionnels représentants différents métiers. Rendez-vous, ce jeudi, de 17h à 21h30 à la CCI de Caen. C'est gratuit. Plus d'infos ICI

ORNE

Mardi, assistez à l'avant-première du film "Point Break" en 3D. Une série de braquages aux 4 coins du monde met en péril l'équilibre des marchés financiers. Les criminels opèrent aussi bien en motos dans des gratte-ciels new-yorkais qu'en "wingsuits" pour s'échapper d'avions au-dessus de la jungle. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.

Vendredi, assistez au spectacle d'Anthony Kavanagh à l'Aigle. Showman, c’est un mix entre un show à l’américaine et l’intimité d’un dîner en tête à tête avec l'humoriste. L'entrée varie de 20€ à 35€. Pensez à réserver. Toutes les infos ICI