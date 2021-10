L'Agenda en Normandie : jeudi 28 janvier

MANCHE

Ce jeudi, le 28ème Forum des métiers et des formations du Cotentin se tient à la Cité de la Mer de Cherbourg. Vous y trouverez tous les renseignements nécessaires pour votre orientation professionnelle. Tous les secteurs sont représentés. Rendez-vous, ce jeudi, à la Cité de la Mer jusqu'à 17h.

Ce jeudi, il y a du théâtre à Saint-Lô. Assistez à la pièce «Le professeur Rollin se rebiffe». C'est l'histoire d'un professeur qui déteste les pitchs parce qu'il se méfie des anglicismes et des raccourcis. Rendez-vous, ce jeudi soir, à 20h30 au Théâtre Roger Ferdinand de Saint-Lô. L'entrée est à 18€.

Vendredi, il y a du football. L'US Avranches reçoit l'équipe de Sedan pour le compte de la 19ème journée de National. Coup d'envoi de la rencontre, ce vendredi, à 20h sur la pelouse du Stade Fenouillère. Plus d'infos ICI

CALVADOS

Vendredi et tout ce week-end, se tient le salon de l'immobilier du Calvados au Centre de Congrès de Caen. De nombreux exposants seront présents. Rendez-vous, ce vendredi de 14h à 19h et samedi et dimanche de 10h à 19h. L'entrée est gratuite.



Le Festival Graine de mots se porsuit à Bayeux. Vendredi, assistez au spectacle "Souvenirs d'un gratteur de tête" avec Bernard Pivot. C'est ce vendredi à 20h30 à la Halle aux Grains. Samedi, ce sera "Rage" à 18h à l'Auditorium et "Zaza Fournier" à 21h au Mot de la Faim. Plus d'infos ICI



ORNE

Ce jeudi, assistez au concert afterwork electro/pop de Shoes In Dub à La Luciole à Alençon. Le duo sera accompagné d'un invité, il s'agit de Moï. C'est ce jeudi soir à 19h. L'entrée est gratuite. Retrouvez plus d'infos et la programmation complète ICI

Samedi, c'est le Tendance Live au parc Anova d'Alençon. Il y aura Anggun, John Mamann, Joyce Jonathan, Brice Conrad, Vitaa, Willy William, Sophie Tapie ou encore Marina d'Amico. Ce samedi, de 16h à 18h, vivez les coulisses du concert sur Tendance Ouest avec une émission spéciale. Début du concert à 20h avec le groupe normand Joah.