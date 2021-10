Tennis de table : le derby Rouen-Caen organisé au Kindarena !

Les amateurs de tennis de table auront donc droit au tapis rouge mercredi 9 mars. Les gradins du fameux Kindarena s'offriront à eux le temps d'une soirée, celle du derby Rouen-Caen en Pro A masculine. Pour le club rouennais, ce match organisé au Palais des Sports constitue un véritable test pour prouver que le tennis de table peut remplir une salle.

La rencontre devrait également être riche en rebondissements. Au match aller, les deux équipes s'étaient séparées sur un match nul, Rouen rattrapant son retard et revenant de 0-3 à 3-3. Pour les profanes qui n'ont pas le réflexe de se rendre au gymnase C.Besson, ce match peut être l'occasion de découvrir un sport spectaculaire et nerveux. Ils pourront notamment voir à l'oeuvre Patrick Baum, deuxième meilleur joueur évoluant en France et qui fait partie des meilleurs pongistes mondiaux.

Pratique. Mercredi 9 mars à 19h15 au Kindarena. Plus d'informations ici.