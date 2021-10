Lady Gaga n'a pas encore battu le record!

La chanteuse américaine a vendu 1 108 000 exemplaires de son nouvel album, "Born This Way", aux Etats-Unis.

Dès la première semaine de sortie de son opus, la star s'est classée directement à la première place des meilleures ventes d'albums et ce pour la première fois outre-Atlantique puisque "The Fame" avait débuté à la deuxième place et "The Fame Monster" à la cinquième place.

Lady Gaga ne bat cependant pas les records de ventes d'albums aux Etats-Unis, qui est détenu depuis 2000 par NSYNC.

L'ancien groupe de Justin Timberlake avait écoulé plus de 2 416 000 exemplaires de son opus "No Strings Attached".