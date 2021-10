L'Agenda en Normandie : mardi 26 janvier

MANCHE

Ce mardi, assistez à l'avant-première du film «Pattaya» avec Malik Bentalha, Gad Elmaleh et Fred Testot. Francky, accro à la musculation et en plein chagrin d'amour, passe son temps avec Krïmo, en quête de "Web célébrité" et totalement coincé avec les filles. Ils rêvent de partir dans la célèbre et sulfureuse station balnéaire thaï de Pattaya. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Cherbourg en Cotentin.

Dans le cadre de la saison culturelle proposée par la Communauté de communes d'Avranches/Mont Saint Michel, le spectacle «Voilé les pirates» a lieu ce mercredi à 16h au Théâtre d'Avranches. L'entrée est à 9€ pour les adultes et à 4€ pour les enfants.

Ce samedi, c'est la 17ème édition de la soirée Début de Siècle au Normandy à Saint-Lô. Une grande fête particulièrement rock cette année. L'entrée varie de 3€ à 6€. Début du concert à 19h30.

CALVADOS

A partir de ce mardi et jusqu'au 7 février, Graine de mots se tient à Bayeux. C'est le Festival des arts de la parole. Cette édition offre des moments alliant chanson, théâtre, arts plastiques et musique. Ce mardi soir, assistez au spectacle «Les Franglaises» à 20h30 à la Halle aux Grains. Certains spectacles sont gratuits ou proposés à des tarifs attractifs. Plus d'infos ICI

Ce mardi, assistez à l'avant-première du film «Encore Heureux» avec Sandrine Kiberlain et Edouard Baer. Marie est un peu fatiguée de l'insouciance de son mari, cadre sup au chômage depuis 2 ans. Et elle est très tentée de se laisser séduire par ce bel inconnu qui lui fait la cour.C'est ce mardi soir à 20h30 à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

ORNE

Ce mardi, assistez à l'avant-première du film «Chocolat» avec Omar Sy. Rafaël Padilla, dit le clown Chocolat, a été le premier artiste noir de la scène française. Avec le clown Footit, il a inventé de célèbre duo du clown blanc et de l'auguste noir. Ce film retrace l'histoire oubliée d'un homme hors du commun. Omar Sy et le réalisateur Roschdy Zem seront présents. C'est ce mardi soir à 21h au Méga CGR de Saint-Saturnin.

Samedi, un bal folk fest-noz se tient à Mamers. Venez nombreux danser ou écouter les sons de la musique bretonne, irlandaise et folk. C'est ce samedi à partir de 20h à la salle des fêtes de Mamers. L'entrée varie de 8€ à 10€.