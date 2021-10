L'Agenda en Normandie : mercredi 20 janvier

MANCHE

Samedi, l'US Granville reçoit l'équipe de Sarreguemines pour les 16èmes de finale de la Coupe de France. La rencontre se jouera sur la pelouse du Stade Louis Dior à Granville. Coup d'envoi de la rencontre à 18h. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com Plus d'infos ICI

Football toujours, l'US Avranches affronte, ce samedi, l'équipe de Bastia pour le compte de la 13ème journée de National. Vous pourrez suivre cette rencontre sur la pelouse du Stade Fenouillère. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Plus d'infos ICI

CALVADOS

Ce mercredi, assistez au concert du groupe Balthazar au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair. C'est un groupe de rock alternatif dont le troisième album est sorti en 2015. C'est ce mercredi soir à 20h. L'entrée est à 25€ sur place, c'est 22€ en prévente. Plus d'infos ICI et ICI



Vendredi, il y a du basket. Le CBC, Caen Basket Calvados, reçoit l''équipe de Saint-Vallier. Une rencontre à suivre au Palais des Sports de Caen à partir de 20h. Plus d'infos ICI



Ce samedi, découvrez la Nuit de la Bretagne, le 1er grand spectacle musical 100% breton. Un principe simple : mettre la Bretagne en tête d’affiche. Au total près de 80 musiciens et danseurs vous proposent une soirée exceptionnelle, les tarifs sont compris entre 38€ et 54€ par personne. Infos et réservations ICI



ORNE

Samedi, assistez au concert du duo de VKNG à La Luciole à Alençon. C'est ce samedi à 21h. L'entrée est à 12€ sur place, c'est 10€ pour les étudiants. Plus d'infos ICI

Dimanche, une randonnée VTT est proposée à Rémalard. Un départ groupé est prévu à 8h30 sur le parking du collège de Rémalard pour une distance de 30 km. Retrouvez toutes les infos ICI

Dimanche, le centre aquatique d'Argentan organise une matinée baptême de plongée. De 10h à 12h, des moniteurs acceuilleront et initieront le public aux joies de la plongée. Vous pourrez aussi découvrir la nage avec des palmes et vous familiariser aux techniques d'apnées.