L'Agenda en Normandie : mardi 19 janvier

MANCHE

A partir de mercredi et jusqu'au 26 janvier, le Cinémoviking et l'Ecume des films participent au Festival Télérama. Vous allez pouvoir en profiter pour voir ou revoir de nombreux films. C'est 3,50€ la place de cinéma. Retrouvez la programmation complète du Festival ICI

En fin de semaine, il y a du théâtre dans le sud manche. Représentation théâtrale de l'Association La Grande Récré : «Monsieur Claude», une comédie en 3 actes de Vincent Durand. Rendez-vous, vendredi et samedi, à 20h30 à l'Espace Culturel de St-Benoit pour y assister. L'entrée est à 6€ pour les adultes et c'est 3€ pour les enfants. Plus d'infos ICI

Le salon mode et mariage se tient tout ce week-end à Granville, salle de Hérel. Un tirage au sort pour remporter de nombreux lots est également organisé. Rendez-vous samedi et dimanche à la salle Hérel de Granville, l'entrée est à 2€.

CALVADOS

Samedi, une collecte de sang est organisée à Ouistreham. Si vous êtes un habitués du don ou si vous souhaitez donner pour la première fois, rendez-vous ce samedi à l'Espace Senior Jules Vicquelin de 8h à 12h30. Plus d'infos ICI



Dimanche, assistez au spectacle "Les stars" avec Daniel Prévost et Jacques Balutin. C'est l'adaptation de la comédie "The sunshine boys" crée à Broadway dans les années 70 et récompensée à plusieurs reprises. Rendez-vous, ce dimanche, à 16h au Zénith de Caen. L'entrée varie de 38€ à 43€. Vous avez gagné vos places sur Tendance Ouest. La programmation complète est à retrouver ICI



ORNE

Jeudi, vous avez rendez-vous au Quai des Arts à Argentan pour assister au spectacle «Les clownesses». Préparez-vous à rencontrer le quatuor de clownesses le plus déjanté qui soit. Tout semble les opposer et pourtant elles sont unies dans leur désir d’assumer pleinement leur féminité et leur vision de la société. C'est ce jeudi à 20h30. Plus d'infos ICI

Vendredi, le centre aquatique Alencéa à Alençon organise une soirée zen. De multiples bougies installées autour des bassins et des massages réalisés par des étudiants de l'école de kiné d'Alençon. Vous pourrez donc nager et vous relaxer. Inscription sur place le soir même. Profitez-en, ce vendredi, de 20h à 21h45. Toutes les infos ICI