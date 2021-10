L'Agenda en Normandie : lundi 18 janvier

MANCHE

La 26ème édition de la Cinémovida à Cherbourg en Cotentin, commence ce lundi et se tient jusqu'au 5 février prochain. Comme chaque année, vous êtes invités à découvrir de nombreux films hispaniques. Retrouvez toute la programmation sur tendanceouest.com

Jeudi, l'Etablissement Français du Sang de Saint-Lô organise une collecte de sang à Avranches. Si vous souhaitez faire un don, rendez-vous, ce jeudi de 13h30 à 18h30 à la salle Victor Hugo à Avranches.

La 4ème édition des Essenciels se tient vendredi et tout ce week-end au Théâtre de Saint-Lô. Cette manifestation a pour objectif de faire connaître au grand public la diversité et la richesse des pratiques artistiques sur le territoire et ainsi faire découvrir les carrières dans ce domaine. Vous retrouvez plus d'infos ICI

CALVADOS

Ce lundi, assistez à l'avant-première du film «Paris-Willouby» avec Isabelle Carré et Alex Lutz. Les Guilby Lacourt forment une famille recomposée typique de notre époque. Fatalement voués à cohabiter le temps d'un long voyage pour se rendre à un enterrement, ils vont tous très vite devoir s'adapter au concept du "vivre ensemble" dans l'espace exigu de la voiture familiale. C'est ce lundi soir à 20h30 à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

Mardi, il y a du hockey. Les Drakkars de Caen reçoivent Mulhouse pour la compte de la 20ème journée de Ligue Magnus. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30 sur la patinoire de Caen la Mer. Plus d'infos ICI

ORNE

Mardi, assistez à l'avant-première du film «Legend». Londres, les années 60. Les jumeaux Ronnie et Reggie Kray, célèbres gangsters du Royaume-Uni, règnent en maîtres sur la capitale anglaise. À la tête d'une mafia impitoyable, leur influence parait sans limites. C'est ce mardi soir à 19h45 au Méga CGR de Saint-Saturnin.

Mercredi, assistez au spectacle «Abrakadubra». Le plus fou des clowns revient avec un nouveau spectacle pour petits et grands. C'est ce mercredi à 15h au Théâtre d'Alençon. L'entrée est à 6€, vous retrouvez toutes les infos ICI