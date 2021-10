Tennis de table : Grand-Quevilly s'attaque à l'Europe

Gros match en perspective ce soir pour Shiho Ono (n°15), Tian Yuan (n°18) et Stéphanie Loeuillette (n°59). Les trois pongistes de Grand-Quevilly commencent leur quart de finale aller de Coupe d'Europe par la réception d'une équipe hongroise solide et supérieure sur le papier. "En face, on s'attend à voir une équipe très solide, qui descend de Ligue des Champions", confirme le manager Guillaume Liot.

Attention à Lavas

Les Normandes vont être opposées à Lavas, aux alentours de la 90e place mondiale, à Madaras (autour de la 115e place mondiale) et à Toth. Guillaume Liot craint particulièrement Lavas : "Elle a énormément d'expérience, elle a déjà participé à des JO." Il attend surtout un carton plein contre Toth, une joueuse "un peu moins forte. Elle a déjà joué en Pro A il y a quelques temps, elle avait eu du mal".

Guillaume Liot espère que sa meilleure joueuse, Shiho Ono, sera au niveau : "Elle a déjà battu une n°40 et une n°50 mondiale cette saison, elle revient à son meilleur niveau."

Le match retour se jouera en Hongrie le 26 janvier prochain.

Pratique. Vendredi 15 janvier, 19h30, salle Bartlet, Grand-Quevilly.