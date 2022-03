Tennis de table : le SPO Rouen impuissant face à Jura-Morez

Sans leur leader Ruiwu Tan, la tâche des pongistes normands s'annonçait déjà compliquée. Et elle le fût. Jamais les hommes d'Eric Varin n'ont semblé capables de renverser la vapeur et d'inquiéter leur adversaire du soir.

Pourtant, tout n'avait pas si mal commencé. Jesus Cantero (n°175 mondial) remporte le premier set face au leader adverse Quadri Aruna (n°29 mondial). Mais la suite n'est qu'un long chemin de croix pour l'Espagnol du SPO qui s'incline 11-4, 11-3 et 11-9.

Quadri Aruna ruine les espoirs rouennais

La seconde rencontre oppose Wei-Dong Shi (n°38 fr) à André Silva (n°48). Le Chinois du SPO part favori mais s'avoue finalement vaincu au cinquième et dernier set (6-11). La tâche se complique déjà sérieusement pour les Rouennais. La troisième débouche sur une défaite logique de Konstantinos Papageorgiou (n°124 mondial), remplaçant de Ruiwu Tan, face à Zhen Wang (n°67 mondial) en quatre sets.

Le SPO ne peut d'ores et déjà plus gagner la rencontre. Seul le nul est encore possible. Ce ne sera pas le cas : lors du quatrième match, Wei-Dong Shi donne tout et tient tête à Quadri Aruna mais s'impose en trois sets extrêmement serrés (12-10, 12-10, 11-8).

Le SPO Rouen reste lanterne rouge de la Pro A et se dirige tout droit vers la Pro B. Prochain match le 3 mai à Angers, 6e de la Pro A.