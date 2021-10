Foot féminin : Cormelles a engrangé de l'expérience

Dominatrices en première mi-temps, les footballeuses cormelloises ont manqué de réalisme avant d'encaisser un but « casquette » en deuxième période. « On aurait dû mener 2-0 à la mi-temps car on a eu deux duels avec la gardienne adverse, regrette l'entraîneur Olivier Cahoreau. On était très solides et on a eu les occasions, mais on n'a pas fait les choix. » Le dernier match est à l'image de leur saison, finie à la neuvième place donc ponctuée du maintien en deuxième division, mais pas complètement satisfaisante (six victoires, un nul et quinze défaites).

Objectif : les 4 premières places !

« On a été capables de fournir du jeu et c'est ce que je retiens en premier, souligne Olivier Cahoreau. Seulement, ça n'a pas toujours été efficace, on a vraiment pioché dans la finition. J'ai des joueuses très techniques mais pas tueuses. » Les difficultés cormelloises se sont surtout situées en première moitié de saison. L'ESC a longtemps campé dans la zone de relégation avant de sentir le vent du boulet et de se ressaisir. « Il a fallu régler des problèmes internes, justifie le coach. Une fois que les problèmes relationnels ont été réglés, il n'y a pas eu d'accroc et on a réalisé de belles performances. » Les résultats obtenus sur la phase retour, l'expérience engrangée par le promu et le très bon recrutement qu'il s'apprête à effectuer laissent espérer une prochaine saison plus ambitieuse. « On visera les quatre premières places », ne cache pas Olivier Cahoreau.