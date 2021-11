Foot féminin : Condé empoche le derby calvadosien

A domicile et surfant sur une vague de bons résultats, les Condéennes se sont imposées logiquement 3 à 2. Cormelles avait pourtant pris l'avantage en deuxième mi-temps après des buts d'Anne-Sophie Pain, une ancienne condéenne (23'), et de Carole-Anne Bacher (49'), répondant à l'ouverture du score précoce de Laura Pichonnier (8').

La réaction condéenne n'a pas tardé avec deux buts en une minute (52' et 53') et plusieurs occasions d'aggraver la marque. Avec une seule victoire lors de ses six derniers matchs, Cormelles occupe la huitième place du classement. La prochaine journée lui réservera la réception de Quimper, dimanche 16 décembre. L'occasion de recoller avec la première moitié de tableau.