Foot/D2 : Cormelles coule pour ses débuts

Opposées à une formation de haut de tableau, ancienne pensionnaire de Première Division, les partenaires de Mélina Mohammadi se sont inclinées 6-1. Pour leur entraîneur Vincent Lehay, arrivé au club à l'intersaison, le résultat n'a rien d'une surprise. "Elles étaient plus fortes que nous sur le papier, elles nous l'ont démontré. Le score est tout à fait logique. Elles étaient plus affûtées sur le plan physique. On a pu tenir le rythme une seule mi-temps."

Menées 2-1 à la pause, les Cormelloises ont craqué au retour des vestiaires. "Les filles ont essayé jusqu’au bout mais lorsque les buts s'enchainent, ça devient compliqué moralement. On a tenu une mi-temps, il faudra désormais que l'on tienne les deux." L'objectif est fixé pour le déplacement à Quimper, dimanche 23 septembre.