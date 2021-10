Foot féminin : l'attaque cartonne et la défense coule à Cormelles

La réception de Gravelines, samedi 25 février, l'a confirmé : dix buts inscrits pour un match nul haut en couleurs (5-5). Les retournements de situation ont été légion dans cette rencontre débridée et de piètre qualité. Menées 2-0 après vingt minutes, les Cormelloises ont renversé la vapeur jusqu'à compter deux longueurs d'avance (4-2).

Leur faiblesse défensive a relancé Gravelines : trois buts encaissés en dix minutes. Virginie Couillard, auteure d'un deuxième triplé cette saison, a alors repris le costume de buteuse providentielle pour égaliser en fin de match. "Sans elle, on serait en grande difficulté, reconnaît son entraîneur Olivier Cahoreau. On a un fort potentiel offensif mais on prend des risques en voulant jouer très haut."

L'ESC est huitième du classement trois points devant la zone de relégation. Elle se déplacera à Rouen, autre équipe de bas de tableau, le 4 mars.