L'Agenda en Normandie : jeudi 14 janvier

MANCHE

Ce jeudi, il y a du théâtre à Coutances. Venez voir la pièce «Un obus dans le coeur», de Wajdi Mouawad, avec Grégory Baquet. Rendez-vous, ce jeudi, à 20h30 au Théâtre municipal de Coutances. L'entrée varie de 5€ à 16€. Toute la programmation est à retrouver ICI

Vendredi, les lycéens des bassins de vie de Saint-Lô, Carentan et Coutances ont un rendez-vous important avec le forum-carrières et les formations du centre-Manche. Vous pourrez découvrir 90 organismes représentants 170 formations et une cinquantaine de professionnels. Rendez-vous, ce vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, au parc des expositions, route de Torigni à Saint-Lô.

Ce week-end, à Coutances, le centre d'animation des Unelles propose son 3ème week-end créatif et du savoir faire soi-même. 19 ateliers seront proposés durant les 2 jours entre 14h et 18h. La plupart sont gratuits et certains sont adressés aux enfants.

CALVADOS

Edith Piaf aurait eu 100 ans en décembre dernier. Une soirée anniversaire est organisée au Lux à Caen avec un spectacle qui raconte sa vie sous forme de biographie musicale et un documentaire-concert avec ses grands succès. C'est ce vendredi à 20h au cinéma Lux à Caen. L'entrée varie de 7€ à 9€. Plus d'infos ICI



Une contrebasse, une batterie, un trombone et trois musiciens. L'orchestre de Caen propose deux mini-concerts aux tonalités jazz, à la découverte de Charles Mingus, un célèbre musicien jazz des années 50-60. C'est ce dimanche à 15h30 et à 17h, à la salle des fêtes de Louvigny. L'entrée est à 3€. Plus d'infos ICI



ORNE

Ce jeudi, La Luciole à Alençon présente sa programmation pour l'année 2016. Le nombre de place étant limité, pensez à venir retirer vos places invitations au bureau d'accueil billetterie de La Luciole. Au programme de la soirée, tous les concerts décryptés, des clips et des surprises. C'est ce jeudi à 20h.

Dimanche, c'est la 2ème édition des Dimanches après-midi à l'Aigle. De 14h à 17h, vous allez pouvoir profiter de jeux de bar : billard, baby-foot, jeux de fléchettes, et bien d'autres. Il y en aura pour toute la famille. Rendez-vous, ce dimanche, salle Verdun. Plus d'infos ICI