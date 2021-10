L'Agenda en Normandie : mercredi 13 janvier

MANCHE

A partir de ce mercredi et jusqu'au 31 janvier, un tournoi d'hiver est organisé par le Tennis Club St-Lois. Tournoi simples dames-messieurs et plus de 35 ans et tournoi plus de 55 ans. Un certificat médical est obligatoire pour participer. Vous pouvez toujours vous inscrire.

Jeudi, assistez à une pièce de théâtre à Saint-Lô. C'est «Ouasmok». C'est l'histoire de Pierre et Léa qui se rencontrent au collège, tombent amoureux, se marient, imaginent des projets d'avenir, font des enfants, se disputent et se séparent. C'est ce jeudi à 20h30 au Théâtre Roger Ferdinand. L'entrée est à 10€.

CALVADOS

Vendredi, il y a du basket. Le CBC, le Caen Basket Calvados, reçoit l'équipe de Chartres pour le compte de la 17ème journée de Nationale 1. Coup d'envoi de la rencontre à 20h au Palais de Sports de Caen.

Dimanche, il y a du football. Le SM Caen reçoit l'Olympique de Marseille sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Un match comptant pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 17h. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com

ORNE

Vendredi, à Alençon, la Scène Nationale 61 vous invite à découvrir un spectacle de Philippe Caubière «La Danse du Diable». Né dans les années 80, cette autofiction théâtrale marque la signature du parcours de l'artiste. C'est ce vendredi à 20h, rendez-vous au 2 avenue de Basingstoke à Alençon. Plus d'infos ICI

Dimanche, se tient la 6ème édition de la Battle Sixty-One à Argentan. Les meilleurs danseurs internationaux, provenant des quatre coins du monde, se donnent rendez-vous pour s'affronter. Rendez-vous, ce dimanche, à 14h au Hall du Champ de foire pour en profiter. Plus d'infos ICI

Dimanche, c'est la 2ème édition des Dimanches après-midi à l'Aigle. De 14h à 17h, vous allez pouvoir profiter de jeux de bar : billard, baby-foot, jeux de fléchettes, et bien d'autres. Rendez-vous, ce dimanche, salle Verdun. Plus d'infos ICI