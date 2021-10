Argentan : 6ème Battle Sixty-One

Qualification nationale le samedi 16 janvier :



La Ville d’Argentan organisera une qualification nationale dans le centre-ville au niveau du Quai 29 et de la Civette.



6ème édition de la Battle Sixty-One le dimanche 17 janvier :



La programmation de cette 6ème édition s’annonce une fois de plus riche en performances en compagnie de danseurs de très haut niveau et d’un jury prestigieux. Les meilleurs danseurs internationaux provenant des quatre coins du monde se donneront rendez-vous le dimanche 17 janvier à 14h au Hall du Champ de foire pour une Battle Sixty-One à couper le souffle.



Ecoutez, Adrose Bakhta, organisateur de l'événement.

