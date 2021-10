Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 9 et 10 janvier

MANCHE

C'est la première sortie VTT de l'année et elle est au bénéfice du Téléthon. Partez ce dimanche de Montsecret dans l'Orne avec Tinchebray Cyclo. Les inscriptions se font sur place à partir de 8h15. C'est 3€ pour les licenciés et 5 € pour les autres.

CALVADOS

Jusqu'à dimanche, à Vire, vos enfants peuvent encore profiter du manège de cheveux de bois "La belle époque". Il se trouve devant la mairie. Dégustez également des gourmandises sucrées comme des crêpes ou des churros.

France Gall et sa bande d’artistes rendent hommage à quelques-unes des plus belles compositions de Michel Berger et nous propose de découvrir le spectacle au Zénith de Caen à partir de vendredi. 2h de show unique qui mêlent humour et émotion. La billeterie et les informations complémentaires à retrouver sur le site du Zénith de Caen.Représentations ce vendredi et ce samedi à 20h.

La compagnie de danse Mbongui Bantu fête ses 20 ans. A partir de demain et jusqu'au 16 janvier, la compagnie de danse congolaise vous propose plusieurs animations. Plus de quinze artistes français et allemands seront présents. Ça se passe dans la salle de spectacle Le Sillon à Caen. Plus d'infos ICI



Samedi, il y a du hockey, les Drakkars de Caen reçoivent l'équipe de Neuilly-sur-Marne pour le compte de la 18ème journée de Ligue Magnus. Coup d'envoi de la rencontre ce samedi à 20h30 sur la patinoire de Caen la Mer.

Le restaurant Le Yoota à Caen présente, ce samedi, Manga Story avec Jean-Pierre Savelli et Sandry. Ils chanteront les plus grands génériques de dessins animés entourés de danseuses et accrobates costumés. Rendez-vous à ce samedi, au 121 Avenue Georges Clemenceau, à partir de 20h. Plus d'infos ICI



ORNE

A partir de samedi et jusqu'au 24 janvier, se tient la Foire Saint-Vincent sur le champ de foire d'Argentan. Entre rires et sensations fortes, les forains mettront tout en oeuvre pour vous proposer deux semaines riches en émotion ! Manèges, jeux d’adresse, stands de tir, autos-tamponneuses animeront ces deux semaines placées sous le signe de la fête. Plus d'infos ICI



A partir de samedi et jusqu'au 17 janvier se tient au complexe tennistique de Bagnoles-de-l'Orne, les 8èmes Internationaux Masculins. Ce tournoi constitue la première marche du circuit international masculin. Pour retrouver le programme du tournoi, rendez-vous ICI



Samedi, assistez à l'avant-première du film «Joséphine s'arrondit» avec Marilou Berry. Depuis deux ans, Gilles (homme-parfait-non-fumeur-bon-cuisinier-qui aime-les-chats) et Joséphine (fille-attachiante-bordélique-mais-sympathique) s'aiment. Tout est parfait. Jusqu'à une nouvelle inattendue : ils seront bientôt trois. C'est ce samedi à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.