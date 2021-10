Le Centre aquatique Aquavire (14) a accueilli un cours d’Aqua-Poney

En vérité, aucuns cours d’aqua-poney n’a vu le jour. Il s'agit d'un buzz autour des fêtes de fin d'année.



En effet, début décembre, le Père Noël en personne, est venu voir les bébé nageurs, et avait révélé être soucieux de l'état de santé de ses rennes, raison pour laquelle il a choisi de faire sa tournée avec des poneys.



Poneys qu'il fallait remettre en forme avant la grande tournée des cadeaux, d'où le cours d'Aqua-Poney.



Avant les travaux classiques d'entretien des bassins, et avant que ces derniers ne soient entièrement vidés et nettoyés, la direction de la piscine de Vire a accepté de recevoir les animaux le temps d’une après-midi.



Toutes les précautions sanitaires ont été prises, tant pour les animaux, que pour les futurs baigneurs. L'eau fut dé-chlorée (car il est interdit de vidanger une eau chlorée), et nettoyage et désinfection sont prévus de toutes les façons puisque les arrêts techniques sont justement faits pour ça. Toute trace aura disparu lors de la ré-ouverture des installations au public.



La photo a été postée sur Facebook, likée et partagée plus de 17 000 fois en 3 jours.



Une situation qui fait repenser à la célèbre pub de Toyota en 2013... :