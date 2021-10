L'Agenda en Normandie : lundi 28 décembre

MANCHE

Mercredi, suivez en direct sur tendanceouest.com et en fil rouge sur Tendance Ouest la finale de Coupe de France de Cyclo-Cross à Flamanville. Retrouvez le programme de la journée et toutes les infos sur la compétition ICI



Samedi, suivez le match de Coupe de France entre Granville et Laval en direct et en intégralité sur Tendance Ouet et tendanceouest.com depuis le Stade Louis Dior de Granville. Coup d'envoi de la rencontre à 18h.

CALVADOS

Ce lundi soir, assistez à l'avant-première du film "Je compte sur vous" avec Vincent Elbaz et Julie Gayet. Drogué à l'adrénaline que ses arnaques lui procurent, Gilbert Perez manipule et trompe ses victimes avec brio en se faisant passer tour à tour pour leur président puis un agent de la DGSE. C'est ce lundi soir à 20h à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

Quand on fête le nouvel an au Cargö, on soigne son look, on révise ses meilleurs chorégraphies et on embarque pour une boum avec paillettes et confettis aux couleurs du Love Boat. Pensez à mettre vos marinières et vos casquettes de matelot. Tout est permis pour que la croisière s'amuse. Venez fêter le nouvel an, ce jeudi soir à 20h, au Cargö à Caen. L'entrée est à 10€.

ORNE

Rendez-vous dès ce lundi au centre culturel des Tanneurs à l'Aigle pour participer, notamment, au Marathon du court métrage ainsi qu'à la projection d'autres oeuvres. Une soirée festive de clôture est prévue sur place ce mercredi à partir de 20h avec buvette et un point de restauration locavore.

Mercredi, assistez au spectacle "Le Tombeur" de Michel Leeb au Méga CGR de Saint-Saturnin. La pièce sera retransmise en direct du Théâtre des Nouveautés à partir de 20h45. Vous retrouvez plus d'informations ICI