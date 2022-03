L'Agenda en Normandie : lundi 21 décembre

MANCHE

Mardi matin, assistez à l'avant-première du film d'animation "Snoopy et les Peanuts". Charlie Brown, le loser le plus adorable qui soit, se lance dans une aventure héroïque, tandis que son plus fidèle compagnon, Snoopy, s'élance dans les airs à la poursuite de son ennemi juré, le Baron Rouge. C'est ce mardi à 11h au Méga CGR de Cherbourg-Octeville.

Dimanche et lundi, se tient le 19ème Meeting du Bout de l'An Arena, organisé par le Club Nautique Pays de Saint-Lô. Le show de natation promet une belle édition avec la participation de clubs français mais également étrangers. Une délégation islandaise et plusieurs clubs belges seront parmi les nombreux nageurs talentueux.

CALVADOS

Ce lundi après-midi, assistez à l'avant-première du film d'animation "Snoopy et les Peanuts". Charlie Brown, le loser le plus adorable qui soit, se lance dans une aventure héroïque, tandis que son plus fidèle compagnon, Snoopy, s'élance dans les airs à la poursuite de son ennemi juré, le Baron Rouge. C'est ce lundi après-midi à 16h30 à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

Mercredi, l'Etablissement Français du Sang vous donne rendez-vous à Caen pour donner votre sang. Pour Noël, faites un cadeau rare et précieux. Rendez-vous, ce mercredi, de 15h à 19h à l'Hôtel de ville de Caen. Toutes les collectes près de chez vous ICI

ORNE

Mardi matin, l'Office de Tourisme de Mamers et du Saosnois propose aux enfants, à partir de 5 ans, un atelier cartes de fêtes. Les enfants devront être accompagné d'un adulte. Une participation de 2€ sera demandé. Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme.

Mardi soir, assistez à l'avant-première du film "Le grand partage" avec Karin Viard, Didier Bourdon ou encore Josiane Balasko. Un hiver pire que jamais. Le gouvernement publie un décret obligeant les citoyens français les mieux logés à accueillir chez eux pendant la vague de froid leurs concitoyens en situation précaire. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.

Pendant les vacances de Noël, la ville d'Alençon propose aux 4-15 ans de faire du sport, et ce gratuitement. Pour s'inscrire, il faut apporter un justificatif de domicile. Infos et réservations auprès de la mairie d'Alençon, de la maison des services ou des centres sociaux.