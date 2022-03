L'Agenda en Normandie : vendredi 11 décembre

MANCHE

Vendredi et tout ce week-end, c'est la 10ème édition du Salon des Vins et de la Gastronomie de Cherbourg. 70 exposants partagent leurs nouvelles productions. Venez découvrir des produits viticoles et gastronomiques. Rendez-vous, à la Cité de la Mer, ce vendredi de 17h à 21h et samedi et dimanche de 10h à 19h. L'entrée est à 6€, c'est gratuit pour les moins de 16 ans.

Vendredi et tout ce week-end, c'est la 10ème édition du Marché des délices des féeries à Jullouville. Une cinquantaine de boutiques de Noël sont présentes au milieu d'un décor féerique. Des animations pour les enfants sont également proposées. Le marché se tient salle des Mielles et il est ouvert ce vendredi de 16h30 à 22h, ce samedi de 11h à 22h et ce dimanche de 11h à 19h.

Dimanche, la mairie de Saint James et les commerçants de l'UCIA proposent leur marché de Noël. De 10h à 18h, trouvez vos cadeaux et produits du terroir. Les détails avec Linda Houdusse, maire-adjointe à la mairie SON Le Père-Noël sera également présent et des animations de danse et cabaret sont prévues dans la journée. C'est gratuit.

CALVADOS

Ce vendredi soir, assistez au concert du groupe Lilly Wood and the Prick au Cargö à Caen. Révélé au grand public en 2010, le duo revient sur le devant de la scène avec de nouvelles compositions pop, folk et électro. C'est ce vendredi à 20h30 dans la grande salle du Cargö. L'entrée varie de 25€ à 31€.

Ce vendredi soir, assistez au concert de la chanteuse québécoise Pascale Picard au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair. Mordue de musique alternative et d'ambiances coulées dans le rock, le folk ou le punk, elle est auteure-compositrice-interprète. C'est ce vendredi au BBC. L'entrée est à 21€ sur place.

ORNE

Vendredi et tout ce week-end, la ville de l'Aigle accueille plus d'une cinquantaine d'exposants sur la Place Boislandry et dans la galerie marchande "Espace du Cadran" pour son traditionnel marché de Noël. De nombreuses animations sont au programme. Comme l'année dernière, des étiquettes de cadeaux et un coloriage pour enfant à l'effigie des personnages de l'affiche 2015 sont à télécharger ICI



Vendredi et tout ce week-end, des animations sont proposées à Sées. Il y a un marché de Noël aux anciennes halles dès ce vendredi à 15h suivi de la parade de Noël à 18h30. La traditionnelle foire aux dindes se tiendra samedi ainsi que les fameux 10 km de Sées. Et dimanche, clôture d'un week-end de festivités avec la bourse aux jouets.