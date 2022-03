L'Agenda en Normandie : jeudi 10 décembre

Samedi, assistez au concert de Bigflo & Oli ainsi que Fresh Caen Camps. Ils seront sur la scène de musiques actuelles Le Normandy à Saint-Lô. C'est ce samedi à partir de 20h30. L'entrée est à 20€ sur place, c'est 12€ si vous êtes abonnés. Plus d'infos ICI

Cette année, les commerçants des Vitrines de Caen s'associent aux grands acteurs de la ville pour vous offrir un Noël féérique. Un voyage en Laponie est à remporter. Vos enfants pourront également se faire maquiller, Georges le Clown sera présent et le Père-Noël distribuera des bonbons et des animations gourmandes seront proposées aux Rives de l'Orne. Plus d'infos sur Les Vitrines de Caen



A l'approche des fêtes de fin d'année, nombreuses sont les communes qui organisent leur marché de Noël où l'on peut rendre visite au Père-Noël et se promener au milieu des stands et des chalets d'exposants, artisans et producteurs locaux. Demain, vendredi, vous pourrez découvrir les marchés de Mamers, Le-Mêle-sur-Sarthe et Alençon.