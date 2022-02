L'Agenda en Normandie : jeudi 3 décembre

MANCHE

A partir de vendredi et jusqu'à dimanche, un marché de Noël est organisé à Carentan. Vente de produits alimentaires et idées cadeaux pour les fêtes seront proposés. Rendez-vous, pendant ces quelques jours, sous chapiteau sur la place du Grand Valnoble à Carentan.

Vendredi, à partir de 18h30, assistez à la mise en lumière de la ville de Saint-Lô et au lancement du Téléthon. Au programme : 5 défis sportifs de 24h avec de nombreuses activités : capoeira, relais de tirages de lettres et de chiffres, 24h de vélo, 24h de danse et discothèque silencieuse ou chacun apporte son casque et sa musique. Le programme du Téléthon et des animations de Noël est à retrouver ICI



CALVADOS

Vendredi et samedi, nouvelle édition du salon de l'étudiant à Caen. Pour vous accompagner, Caen et l'agglomération Caen la mer vous accompagnent dans vos démarches de logement, transports, santé et loisirs. Retrouvez également des informations et des astuces pour profiter pleinement de Caen sous toutes ses facettes. Rendez-vous, ce vendredi et ce samedi, au parc des expositions de Caen. L'entrée est gratuite.

Samedi, Saint-Nicolas défilera en centre-ville de Bayeux sur son char en distribuant bonbons et friandises aux enfants. Il sera accompagné du Père Fouettard. Après le défilé, un film tout public sera projeté à l'Auditorium à 15h30. Départ du défilé à 14h30 de la place Saint-Patrice. Plus d'infos ICI



ORNE

Vendredi, dés 14h, la ville d'Alençon inauguera le 20ème marché de Noël de la ville. Au programme : marché de Noël, place de la Magdeleine, vin chaud, animations festives, spectacle son et lumière sur la façade de la Maison d'Ozé et visite du Père Noël.

Vendredi et samedi, au centre aquatique Alencéa à Alençon, faites un don pour le Téléthon et nager la plus grande distance possible. Au lieu de payer votre entrée, faites un don et venez nager ou faites vous masser. Les étudiants de l'école de kiné seront présents. Plus d'infos surICI