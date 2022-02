L'Agenda en Normandie : lundi 30 novembre

MANCHE

Mardi, assistez à l'avant-première du film «Babysitting 2». Sonia souhaite présenter Franck à son père qui vit au Brésil. Toute la bande s'y retrouve ainsi pour y passer des vacances. Les garçons partent en excursion dans la forêt amazonienne. Jean-Pierre leur confie sa mère acariâtre Yolande. Le lendemain, ils ont tous disparu. C'est ce mardi soir à 22h15 au Méga CGR de Cherbourg-Octeville.

Les commerçants d'Avranches se rassemblent pour Noël avec la création de l'animation de Noël, "la juste vitrine". La vitrine sera exposée à l'office de tourisme jusqu'au 23 décembre.

Tout ce week-end, l'association «Les Amis du Logis d'Equilly» organise la 3ème édition de son marché de Noël. Elle accueillera, au château, des exposants et recevra dans le grand salon, gourmets et mélomanes, qui pourront apprécier de savoureuses pâtisseries anglaises. Vins chaud et châtaignes grillées seront également proposés ainsi qu'une tombola spéciale Noël.

CALVADOS

Ce lundi, assistez à l'avant-première du film «Le pont des espions» avec Tom Hanks. L'histoire vraie de James Donovan, un avocat en droit des assurances de Brooklyn, qui se retrouve plongé au coeur de la Guerre Froide lorsque la CIA lui confie une mission. C'est ce lundi soir à 20h à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

Mardi et mercredi, assistez au concert de Johnny Hallyday au Zénith de Caen. Il sera présent dans la région pour sa tournée «Rester Vivant» pour vous présenter son nouvel album intitulé «De l'amour». C'est ce mardi et ce mercredi à 20h. L'entrée varie de 42€ à 150€. Infos et réservations ICI

ORNE

Ce lundi, assistez à l'avant-première du film «Babysitting 2». Sonia souhaite présenter Franck à son père qui vit au Brésil. Toute la bande s'y retrouve ainsi pour y passer des vacances. Les garçons partent en excursion dans la forêt amazonienne. Jean-Pierre leur confie sa mère acariâtre Yolande. Le lendemain, ils ont tous disparu. C'est ce lundi soir à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.

A partir de vendredi et tout ce week-end, un marché de Noël est organisé à Alençon. Au programme : animation musicale en fanfare, spectacle pyrotechnique, spectacle musical et déambulatoire et bien d'autres animations. Rendez-vous à Alençon, vendredi de 16h à 19h et samedi et dimanche de 10h à 19h, place de la Magdeleine et place du Plénitre.