Tennis de table : le SPO Rouen a besoin de points

Le SPO Rouen a un besoin urgent de points. Après un début de saison encourageant conclu par deux matchs nuls face à Hennebont et Caen, les hommes d'Eric Varin ont connu une grosse désillusion il y a deux semaines avec une défaite cinglante (4-0) à domicile face à Istres, concurrent direct pour le maintien.

Ce soir, face à la lanterne rouge, les joueurs ne doivent donc pas laisser passer l'occasion de mettre plus de distance encore entre eux et leur adversaire direct. Pour cela, Eric Varin peut compter sur son équipe au complet : Ruiwu Tan (n°8), Wei-Dong Shi (n°36), Konstantinos Papageorgiou (n°59) et Jesus Cantero (n°61).

En face, Jura Morez peut aligner son leader Quadri Aruna (n°7), Zhiwen He Cheng (n°9), Zhen Whang (n°14) ou encore André Silva (n°56).

Début du match à 20h.