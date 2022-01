Paris (AFP). Hollande: la France va intensifier les frappes et faire le plus de dégâts possibles

François Hollande a déclaré lundi que la France allait "intensifier" ses frappes contre le groupe Etat islamique en Syrie et "choisir des cibles qui feront le plus de dégâts possible à cette armée terroriste", à l'issue d'un entretien avec David Cameron à l'Elysée. "Nous avons aussi à agir en Syrie. La France a pris cette décision au mois de septembre dernier, il reviendra au Royaume-Uni de savoir comment il peut également s'engager, mais nous, nous sommes convaincus que nous devons continuer à frapper Daech en Syrie. Nous allons intensifier nos frappes, choisir des cibles qui feront le plus de dégâts possible à cette armée terroristes", a déclaré François Hollande lors d'une déclaration conjointe à la presse avec le Premier ministre britannique.

