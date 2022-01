Paris (AFP). Attentats: Hollande et Cameron se recueillent au Bataclan

François Hollande et David Cameron se sont recueillis lundi matin sur le site du Bataclan, une des cibles des attentats qui ont fait 130 morts le 13 novembre à Paris, a annoncé l'Elysée. Le chef de l'Etat français et le Premier ministre britannique ont déposé chacun une rose, des fleurs qui ont rejoint les nombreux témoignages d'hommage déjà sur place, avant de prendre la direction de l'Elysée pour un entretien sur la lutte contre le terrorisme et la Syrie.

