Paris (AFP). Attentats: Hollande et Cameron déposent une rose au Bataclan

François Hollande et David Cameron se sont recueillis lundi matin sur le site du Bataclan, une des cibles des attentats qui ont fait 130 morts le 13 novembre à Paris, a annoncé l'Elysée. Le chef de l'Etat français et le Premier ministre britannique ont déposé chacun une rose, des fleurs qui ont rejoint les nombreux témoignages d'hommage déjà sur place, avant de prendre la direction de l'Elysée pour un entretien consacré à la lutte contre le terrorisme et à la Syrie. La maire de Paris Anne Hidalgo était à leurs côtés, a précisé la présidence française. La rencontre des deux dirigeants à l'Elysée, qui doit être suivie d'une déclaration à la presse, marque la première étape d'une offensive diplomatique de François Hollande, en quête d'une coalition "unique" contre les jihadistes de l'organisation Etat islamique en Syrie et en Irak. Le président français doit ainsi se rendre cette semaine à Washington et à Moscou. Il dînera aussi mercredi avec la chancelière allemande Angela Merkel à l'Elysée puis dimanche avec son homologue chinois Xi Jinping. Le président français aura ainsi rencontré en une semaine l'ensemble des dirigeants des membres du Conseil de sécurité des Nations unies. Dix jours après les attentats de Paris, revendiqués par le groupe Etat islamique, les plus sanglants jamais commis en France (130 morts, quelque 350 blessés), François Hollande entend convaincre les grandes puissances de participer au combat de la France pour "détruire" l'organisation jihadiste.

