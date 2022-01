L'Agenda en Normandie : vendredi 20 novembre

MANCHE

A partir de ce vendredi et tout ce week-end, c'est la fête des produits de la mer et du terroir à Cherbourg-Octeville. Vous avez rendez-vous avec une cinquantaine d'exposants venus de toute la France pour présenter et vendre leurs produits régionaux. Rendez-vous, Quai de l'Entrepôt pendant ces 3 journées.

L'association Cherbourg Marathon organise, pour la 2ème année, son trail nocturne «A la Belle Etoile» ce samedi soir avec Tendance Ouest. Cette course nocturne est composée de trois circuits de 12, 22 et 34 kms et d'une randonnée pédestre de 7 kms. Toutes les infos ICI

CALVADOS

Vendredi et tout ce week-end, se tient le salon auto moto utilitaire au parc expo de Caen. Plus de 45 marques sont représentées. Rendez-vous, ce vendredi, ce samedi et ce dimanche de 10h à 19h au parc des expositions de Caen. L'entrée est à 5€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.

Tout ce week-end, c'est la 5ème fête de la coquille et de la gastronomie de Ouistreham Riva-Bella. Au programme : un marché aux poissons, un marché du terroir, des animations et des expositions. Lise Nicolle, maire-adjointe en charge des fêtes et des cérémonies nous parle de ces festivités SON Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 19h à Ouistreham. L'entrée est gratuite.

Dimanche, le SM Caen affronte le SCO d'Angers dans le cadre de la 14ème journée de championnat de Ligue 1. Suivez le match en direct sur Tendance Ouest dés 13h45. Suivez aussi toutes les rencontres des normands grâce à notre live-tweet sur tendanceouest.com

ORNE

Ce vendredi soir, à Argentan, le centre aquatique se transforme en centre de détente le temps d'une soirée. Au programme : salon de thé, musique sous une eau à 32°, mise à disposition des aquabikes, jacuzzi et accès au solarium. Vous pourrez aussi vous faire masser. Profitez-en, ce vendredi, de 19h à 22h. Tarif unique de 5,35€.

A l'occasion, du défilé de mode des commerçants d'Argentan gagnez vos bons d'achats de 20€ en composant dés maintenant le 02 33 05 32 30. Rendez-vous, ce samedi, de 14h30 à 16h, Place de Lattre de Tassigny pour assister au défilé. Miss Basse-Normandie 2015 sera présente pour l'occasion.