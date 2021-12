L'Agenda en Normandie : mercredi 11 novembre

MANCHE

Jusqu'à samedi, les rendez-vous soniques se tiennent à Saint-Lô. Demain, jeudi, assistez au concert du groupe «The Angelcy» au Théâtre Roger Ferdinand à 20h30. Le concert de Soprano à la salle Beaufils est complet. Retrouvez la programmation complète du festival ICI

A partir de vendredi et jusqu'au 28 novembre, c'est le festival du grand-nord en Basse-Normandie. Au programme : musique, cinéma, théâtre et cirque à découvrir près de chez vous avec des concerts et des spectacles à Saint-Lô, Cherbourg, Granville ou encore à Avranches. Toutes les infos et la programmation ICI

CALVADOS

Le goût du large revient ce week-end à Port en Bessin. Deux jours de fête pour la fête de la coquille Saint-Jacques et des produits de la pêche normande. Il y aura aussi un festival de musique "sous les embruns". De nombreuses animations sur le thème de la mer seront proposées. Les infos sont à retrouver ICI

ORNE

Aujourd'hui, participez au 39ème cross international de Montilly-sur-Noireau. Une grande journée au profit de l'association caritative Solidarité Bocage. Retrouvez toutes les infos complémentaires ICI

Vendredi et tout ce week-end, se tient la 6ème édition du Salon Habitat, Déco et Gastronomie à Argentan. Ce salon regroupe 5 espaces thématiques réunissant tous les acteurs de l'Habitat : habitat, déco, immobilier, énergies renouvelables, nature et jardin. Pierre Delarue, l'organisateur de cet événement nous parle des animations proposées SON Pendant ces 3 jours, rendez-vous au Hall des expositions d'Argentan. L'entrée est à 2€.