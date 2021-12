L'Agenda en Normandie : lundi 9 novembre

MANCHE

Mardi, assistez à l'avant-première du film «Spectre», le nouveau James Bond avec Daniel Craig et Léa Seydoux. Un message mystérieux provenant du passé de Bond le lance à la poursuite d'une organisation sinistre. C'est ce mardi soir à 18h et à 21h au Cinémoviking de Saint-Lô. Réservation fortement conseillée.

Le Festival «Les Rendez-vous Soniques» débute ce mardi à Saint-Lô. Jusqu'à samedi, les artistes vont se succéder sur la scène saint-loise. Mardi, assistez au concert d'Hubert Félix Thiefaine à 20h à la salle Beaufils. Et aux ateliers Art Plume, venez applaudir Mutiny On the Bounty à partir de 20h30. Retrouvez la programmation complète du festival ICI

CALVADOS

Mardi, assistez à l'avant-première du film «Spectre», le nouveau James Bond avec Daniel Craig et Léa Seydoux. Un message mystérieux provenant du passé de Bond le lance à la poursuite d'une organisation sinistre. C'est ce mardi soir à l'UGC Ciné Cité de Mondeville, 4 séances sont proposées à partir de 18h. Réservation fortement conseillée.

La comédie musicale «Dirty Dancing, l'histoire originale sur scène» arrive enfin en France. Des chorégraphies, des tubes de légende et l'inoubliable histoire d'amour de bébé et Johnny. C'est vendredi et samedi à 20h30 et dimanche à 19h30 au Zénith de Caen. Plus d'infos ICI

Vendredi et tout ce week-end, c'est la 15ème édition du Salon du mariage et de l'événementiel à Caen. Tous les professionnels du mariage seront présents pour vous aider à préparer cette journée. Thierry Welsch, organisateur de cet événement nous parle des tendances 2016 pour les robes et les costumes de mariés SON Rendez-vous, vendredi de 16h à 20h et samedi et dimanche de 10h à 19h au parc des expositions de Caen. Plus d'infos ICI

ORNE

Mardi, assistez à l'avant-première du film «Spectre», le nouveau James Bond avec Daniel Craig et Léa Seydoux. Un message mystérieux provenant du passé de Bond le lance à la poursuite d'une organisation sinistre. C'est ce mardi soir au Méga CGR de Saint-Saturnin, 4 séances sont proposées à partir de 18h. Réservation fortement conseillée.

Mardi, assistez au concert d'Arthur H à Mamers. Rendez-vous à l'espace Saugonna. L'entrée est à 26€, c'est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

Samedi, l'ADMR de Mortagne-Bazoches organise son 46ème dîner dansant au Carré du Perche à Mortagne-au-Perche. Cette soirée sera animée par l'orchestre Didier Gilbert. Pensez à réserver.