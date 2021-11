L'Agenda en Normandie : mercredi 28 octobre

MANCHE



Vendredi et samedi, ce sont les 10 ans du Festival Les Demoiselles en Campagne à l'espace culturel de Lessay. Une programmation 100% féminine avec notamment Giedré, Betty Bonifassi, Billie Brelok ou encore Siska. L'entrée varie entre 6€ et 9€. La programmation complète est à retrouver sur Chauffer dans la Noirceur



CALVADOS



Vendredi, venez donner votre sang à Courseulles-sur-Mer. Pour faire un don, rendez-vous de 16h30 à 19h30 à la salle du Bassin Joinville. Retrouvez toutes les collectes sur Don du Sang



Samedi, assistez au concert de Shake Shake Go au Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair. C'est un groupe londonien qui oscille entre puissance libératrice et hymnes pop rassembleurs. C'est ce samedi à 20h au BBC. L'entrée est à 17€ sur place. Plus d'infos ICI



ORNE



A Alençon, la semaine se termine en beauté avec un concert Afterwork à La Luciole, scène de musiques actuelles. Le trio Bam Bam Tikilik va réchauffer l'atmosphère avec ses rythmes du bayou, mélangés aux sonorités créoles venues tout droit des îles de la Réunion et Maurice. C'est ce vendredi à 19h. L'entrée est gratuite.



Samedi, une soirée Halloween vous attends au Lounge Café du Casino de Bagnoles-de-l'Orne. Le déguisement désigné le plus effrayant gagnera une bouteille de champagne, à consommer avec modération. Rendez-vous à partir de 22h, l'entrée est gratuite.



Tout ce week-end, se tient la 4ème édition du Salon Habitat, Construction et Rénovation à Mortagne-au-Perche. Cinq espaces thématiques réunissant tous les acteurs de l'Habitat s'exposent : l'habitat, la nature et le jardin, l'immobilier, les énergies renouvelables et un espace décoration. Miss Basse-Normandie sera présente le samedi. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 18h au Carré du Perche. L'entrée est à 2€, c'est gratuit pour les moins de 16 ans.