L'Agenda en Normandie : jeudi 22 octobre

MANCHE



Aujourd'hui, assistez à l'avant-première du film «En mai, fais ce qu'il te plait» avec Olivier Gourmet et Mathilde Seigner. Pour fuir l'invasion allemande, les habitants d'un petit village du nord de la France partent sur les routes. Ils emmènent avec eux un enfant allemand, dont le père opposant au régime nazi est emprisonné à Arras pour avoir menti sur sa nationalité. C'est ce jeudi après-midi à 15h30 au Cinémoviking de Saint-Lô.



«Le monde des dinosaures» c'est une exposition qui se tient à Cherbourg-Octeville jusqu'au 4 novembre. Une exposition pédagogique et éducative de par le caractère historique dévoilé mais également ludique par le quizz qui est proposé avant tout aux jeunes visiteurs. C'est ouvert tous les jours de 14h à 18h. 6€ pour les enfants, 8€ pour les adultes. Rendez-vous sur la place Jacques Demy.



CALVADOS



Dans le cadre d'Octobre Rose, la Ligue contre le cancer et l'association Riva Courir, organise une marche et une course à Ouistreham afin de collecter des dons pour aider la lutte contre le cancer du sein. Vous pourrez parcourir 5 ou 10 km au choix. Le départ sera donné, ce dimanche, à 9h30 à partir de la salle Legoupil. Un t-shirt rose vous sera remis. Plus d'infos sur Ouistreham Riva-Bella



Le cirque Pinder s'installe au parc des expositions de Caen. Venez admirer, des démonstrations de force au Mât Chinois, des lancer de massues, des moments de grâce avec des contorsions mais également tous les animaux. Suivez l'actualité du Cirque Pinder sur Cirque Pinder



ORNE



A Alençon, dans le cadre du festival Jazz'Orne Danse, la Cie Difé Kako présente "On t'appelle Vénus". Un solo interprété par Chantal Loïal, chorégraphe guadeloupéenne. C'est ce jeudi à 20h à l'Auditorium d'Alençon. L'entrée varie entre 8 et 13€. Retrouvez toute la programmation du festival sur Jazz Orne Danse



Ce week-end, c'est la 27ème foire d'automne à Rémalard. Traditions et nouveautés vont se côtoyer avec pour thème cette année, la commémoration des 200 ans de la bataille de Waterloo. Il y aura une démonstration du savoir-faire des sapeurs-pompiers de Rémalard-Bretoncelles, un défilé des grognards et d'autres animations. C'est samedi et dimanche de 10h à 19h, place Castle Cary.



Tout ce week-end, la piste de karting d'Aunay-les-Bois acceuille le triple championnat de France de karting. A l'affiche de la manifestation se retrouveront 3 catégories fédérales concernant les jeunes ainsi que les féminines, avec 3 titres décernés à la fin du meeting. Retrouvez plus d'infos ICI