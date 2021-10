L'Agenda en Normandie : mardi 20 octobre

MANCHE



Toute cette semaine, Saint-Hilaire s'amuse en famille à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Des temps de jeux sont proposés tous les jours chez les restaurateurs labellisés Famille Plus ainsi qu'à la ludothèque, à la maison des jeunes et anim'ados. L'objectif étant d'amener les familles à redécouvrir le plaisir de jouer ensemble. Toutes les infos ICI



Mercredi, la ludothèque Graine de soleil à Saint-Martin-des-Champs, près d'Avranches, propose la fête du jeu magique. Venez jouer à des jeux féeriques et transformez-vous en magicien ou en fée. Rendez-vous avec vos enfants, ce mercredi, de 10h à 12h et 14h à 17h30 pour en profiter. C'est gratuit et ouvert à tous. Plus d'infos ICI



CALVADOS



Ce mardi, assistez à l'avant-première du film «Seul sur Mars» avec Matt Damon. Au cours d'une mission spatiale habitée sur Mars, et à la suite d'un violent orage, l'astronaute Mark Watney est laissé pour mort et abandonné sur place par son équipage. C'est ce mardi soir à 19h45 au Cinéma Pathé des Rives de l'Orne.



Samedi, assistez au concert de Little Bob Blues Bastards au Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair. L’une des plus belles voix du Rock qui balance comme personne des ballades poignantes et émouvantes, des blues lancinants et des rocks torrides. C'est ce samedi au BBC à partir de 20h. L'entrée est à 17€ sur place.



ORNE



Happy Halloween au centre aquatique Alencéa d'Alençon. Jusqu'au 31 octobre, apportez une citrouille, une vraie ou en papier maché, en échange le centre aquatique vous offre une entrée pour aller profiter des bassins. Cette entrée est valable pour les enfants de 3 à 16 ans. Toutes les infos ICI



A partir de jeudi et jusqu'au 30 octobre, Loisirsland s'installe au parc Anova d'Alençon pour les vacances. La fête pour tous avec des jeux pour petits et grands et notamment des structures gonflables. Profitez-en tous les jours de 10h à 19h. L'entrée est de 6€ pour les adultes, c'est 8€ pour les enfants et c'est gratuit pour les moins de 3 ans. Plus d'infos ICI



Tout ce week-end, l'association Khalan organise une virtual lan à la Ferté Macé. Pendant deux journées vous allez pouvoir profiter de nombreux jeux en réseau. C'est samedi et dimanche à la salle Guy Rossolini de la Ferté Macé. Retrouvez toutes les infos ICI