Sony baisse le prix de la PSP et annonce la sortie de la NGP

Sony réduit le prix d'achat de sa console portable la PSP de 40 euros en France et dans la zone Euro, annonce la filiale européenne de Sony Computer Entertainment. Depuis ce vendredi 8 avril, la console est disponible à 129,99 euros, contre 169,99 euros auparavant. Cette diminution tarifaire concerne le modèle PSP-3000 mais exclut la PSP Go. Une décision qui prépare le terrain pour la prochaine console portable du constructeur japonais la NGP, attendue d'ici fin 2011.Jack Tretton, président de Sony Computer Entertainment of America, a déclaré à Bloomberg qu'au lieu de sortir dans deux régions simultanément, comme prévu au départ, "nous serons peut-être disponibles dans un marché d'ici la fin de l'année".

Le nom de ce marché reste à déterminer. Sony pourrait choisir le Japon, son pays d'origine dans lequel la marque a toujours bien marché, mais les catastrophes naturelles qui ont touché le pays (et ralenti le marché) pourraient pousser le géant de l'électronique à parier sur l'Amérique du Nord.

En tout cas, de nouveaux retards donneraient encore plus l'avantage à Nintendo, qui a sorti la 3DS en février-mars, juste avant le tremblement de terre, ainsi qu'aux appareils portables d'Apple et aux téléphones Windows Mobile 7 de Microsoft.