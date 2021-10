L'Agenda en Normandie : lundi 12 octobre

Jusqu'à dimanche, c'est la 26ème édition de "la Semaine du Goût" qui promeut l'éducation au goût, notamment chez les plus jeunes et valorise les chefs et artisans locaux. En Normandie de nombreux événements sont organisés, des restaurants, auberges et food-trucks vous proposent des dégustations ou des ménus spécifiques. Vous pouvez également participer aux ateliers culinaires. Retrouvez le programme et les adresses complètes sur ICI



Samedi, le groupe des Wampas sera dans la région à l'occasion d'une séance de dédicaces. Rendez-vous, ce samedi, de 17h à 18h à l'espace culturel du Centre Commercial d'Agneaux.



Demain soir, assistez à l'avant-première du film «Les Nouvelles Aventures d'Aladin» avec Kev Adams ou encore Jean-Paul Rouve et bien d'autres. À la veille de Noël, Sam et son meilleur ami se déguisent en Père-Noël afin de dérober tout ce qu'ils peuvent aux Galeries Lafayette. Sam est rapidement coincé par des enfants et doit leur raconter une histoire... sa version de l'histoire d'Aladin. C'est ce mardi soir à 20h20 à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.



Le Festival des Racont'arts se déroule dans toute l'Orne jusqu'à samedi. Un Festival qui met les contes à l'honneur et qui se déplace sur tout le département. Retrouvez le programme sur ICI