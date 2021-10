Sortir en région: jeudi 24 mars

Un concert ce soir au Big Band Café, cette soirée s'intitule « Calva Rocks » avec 3 groupes calvadosien.

Le BBC reçoit la chanteuse ASA demain soir vous gagnez les toutes dernières places et les albums d'Asa en ce moment sur Tendance Ouest.



Demain au Zénith c'est la grande soirée de la St Patrick avec plus d'une centaine de personne sur scène, pour du chant, de la musique et de la danse comme la présence du Bagad de Lann Bihoué, l'unique Bagad militaire de l'armée française qui sera également présent à Cherbourg le dimanche 3 avril pour la journée de la Marine.



Du théâtre à Cherbourg aujourd'hui à la Maison Flora Tristan, un spectacle humoristique dans le cadre dans le cadre du festival «les femmes dans la ville » à 18h, mais aussi à 20h30 au théâtre de la Butte avec Julie Villers et son panel de personnages.

Le rendez-vous « Femme dans la ville » se poursuit jusqu'à samedi à Cherbourg.



Demain au Normandy, ne manquez pas la tournée « Les femmes s'en mêlent» 3 filles sur scène Jessy Bulbo la rock-star du Mexique, découvrez aussi la voix particulière d'Anika produite par l'un des membres de Portishead et enfin Le Prince Miaou une jeune française plein d'avenir.

La soirée « Les femmes s'en mêlent » demain soir au Normandy à St Lô dès 20h30, entrée gratuite pour les femmes dès 20h



Ce samedi rendez-vous à la Bazoge dans le sud-Manche pour une soirée Twin accompagné de trois concerts avec Léa Plantade, la jeune artiste de la Baie du Mont St Michel les caennais de Patchamama pour leur mélange electro, ska, reggae et Mon Côté Punk, le groupe de chanson française crée deux anciens memebres de la Rue Kétanou.

Toutes les infos sur cette soirée Twin sur internet les-twin.fr



