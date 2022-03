Sortir en région: mardi 15 février

Vous avez gagné vos places toute la semaine dernière pour le concert acoustique de Marc Lavoine qui se déroule ce soir au Zénith dès 20h.La plus grande salle de la région reçoit les plus grands ballets classiques vendredi à 15h et le dernier tour de chant de François Morel mise en scène par Juliette, samedi à 20h.

Ce soir c'est aussi l'avant-première de "Largo Winch" à l'UGC Ciné-Cité de Mondeville avec le 1er volet et le second épisode toujours avec Tomer Sisley mais aussi Sharon Stone, début de la soirée à 19h30.

La même soirée est proposée au Mega CGR de Cherbourg à 19h45 pour le premier film à 22h15 pour l'avant-première du second pour 12¤ la soirée Largo Winch.

De son côté le CinéMoviKing à St Lô vous présente sa séance « avant-dernière » pour voir un film récent qui quitte l'affiche pour seulement 4,80 ¤

"Crise de mer" c'est le nom du spectacle proposé ce soir à la Renaissance à Mondeville à 20h30, une oeuvre sur les relations "mère/fils"

De la danse ce soir au théâtre de Cherbourg avec la prestation du ballet de Lorraine à 20h45.

Une création théâtrale ce soir au théâtre de St Lô avec le spectacle "La Ronde" à 20h30

A Isigny le buat un spectacle humoristique à l'espace culturel à 20h30Ce soir retrouvez un concert dans le hall du CHU avec le groupe Nozika, ambiance pop au CHU Côte de Nacre à 19h30