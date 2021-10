Sortir en région: vendredi 25 février

Deux concerts au Cargö ce week-end à Caen, soirée métal ce soir avec deux groupes et samedi il y'a un retour à ne pas manquer celui du chanteur Alain Vega, c'est l'un des ancien leader du mouvement punk-électro hexagonal, Alain Vega est au Cargö samedi soir.

Concert également au Normandy à St Lô avec 3 groupes issus de la scène rock de la région Headcharger, 64 Dollar Question et Tremore dès 20h30

Ce soir projection du film "Evil Aliens" au Méga CGR de Cherbourg à 22h, un film de 2005 digne d'une série Z qui mélange les codes de la science-fiction et de l'épouvante.

Ce week-end c'est le 1er salon du bien-être à Avranches de 10h à 19h à la salle Victor Hugo. 26 professionnelles, tous praticiens conventionnés ayant reçu une formation médicale ou paramédicale vous attendent afin de vous faire découvrir la phytothérapie, l'ostéopathie, la sophrologie ou encore l'aromathérapie et les massages.

Dès samedi et jusqu'au vendredi 4 mars, c’est le grand retour de Récréadays à Bayeux ! Chaque après-midi de 14h à 19h, la salle Coubertin se transformera en parc d’attractions couvert. Entre structures gonflables et jeux en bois géants, une douzaine d’activités seront proposées aux enfants et aux jeunes de 2 à 12 ans.

Vos pass « duo » à gagner dès maintenant sur Tendance Ouest 1 entrée adulte et 1 entrée enfant à remporter au 0 892 23 73 38 afin d'emmener vos enfants sur le site de Récréadays à Bayeux durant ces vacances scolaires.



Aujourd'hui et demain c'est le carnaval de Cherbourg, aujourd'hui les enfants ont rendez-vous près du théâtre de l'oeuf avec de nombreuses animations et samedi place centrale dès 16h avec des ateliers maquillage, des structures gonflables ou encore des initiations au roller.

Dès 20h les adultes sont invités au dîner costumés du carnaval de Cherbourg, le grand défilé se déroulera dimanche Place de Gaulle dès 14h

Tout le week-end c'est le rallye de la côte fleurie près de Deauville, près de 200km de course chronométrés.

Ce week-end, assistez aux portes ouvertes du « hangar à char » à Granville, rue de la Parfonterie de 10h à 18h vous découvrirez 20 des 38 chars de cette 137ème édition du 4 au 8 mars

Enfin ce week-end c'est le lancement du Challenger DCNS de Cherbourg au Complexe Bagatelle et au complexe Chantereyne, l'élite du tennis mondial est dans le Cotentin jusqu'au 6 mars, avec Tendance Ouest