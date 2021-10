Le Potager, la simplicité à l'iranienne

Au menu, des plats à 10 euros : l'Olivier (blanc de poulet, pommes de terre, oeufs durs et cornichons), de la Moussaka (viande hachée de boeuf, aubergines, tomates, poivrons et oignons) ou Pirachkis (viande hachée de boeuf, persil et estragon servi dans une brique)... Au moment de commander, Jarad Farzad me conseille l'assiette découverte à 12 euros. Elle regroupe un peu de ces trois plats. Allons-y !



Mélange de saveurs

Quand le plat arrive, le propriétaire a aussi pris le temps de s'asseoir à mes côtés pour m'expliquer ce qui se trouvait dans mon assiette. L'Olivier est en fait une entrée froide, servie sous forme de boulettes, la Moussaka est légèrement relevée et le Pirachkis se mange avec les doigts ! Le tout est accompagné de riz parfumé. Rien à dire : ce déjeuner est un mélange de saveurs.

En dessert, Le Potager propose des pâtisseries iraniennes à 2 euros la pièce. Là encore, c'est tout simplement bon... Avec une eau gazeuse, la note est de 16 euros

Pratique. Le Potager 35, bd Maréchal Leclerc à Caen. Tél. 02 31 50 00 24.



