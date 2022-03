Pouilly-sur-Serre (France) (AFP). Hollande: 35.000 postes d'enseignement créés depuis 2012, 60.000 d'ici fin 2017

Plus de 35.200 postes nets ont été créés dans l'enseignement depuis 2012, a indiqué mardi François Hollande qui a de nouveau assuré qu'il y aurait bien 60.000 postes créés d'ici à la fin 2017, conformément à l'un de ses engagements de campagne. "Depuis 2012, plus de 35.200 postes supplémentaires ont été créés () Nous irons jusqu'au bout de ces recrutements, il y en aura bien 60.000 de plus à la fin 2017", a déclaré le chef de l'Etat à Pouilly-sur-Serre (Aisne), lors d'un déplacement à l'occasion de la rentrée scolaire. "On en a recruté 100.000 (enseignants) depuis 2012, compte tenu des départs à la retraite", a affirmé M. Hollande, qui a rappelé que la majorité avait "réintroduit les écoles du professorat". "On dit: +on met trop de moyens+. Certains nous le reprochent. Nous mettons des moyens là où c'est nécessaire. Nous avons fait des recrutements, c'était nécessaire: pendant dix ans, ils avaient été interrompus, particulièrement cinq ans avant mon élection", a dit le président de la République. Avant son élection, François Hollande s'était engagé à créer 60.000 postes dans l'enseignement, dont 54.000 dans l'Education nationale, 5.000 dans le supérieur et 1.000 dans l'enseignement agricole. M. Hollande, accompagné de la ministre de l'Education nationale Najat Vallaud-Belkacem, avait auparavant visité l'école maternelle et élémentaire de Pouilly-sur-Serre. Il a assisté à un spectacle donné par des élèves sur le thème du "vivre-ensemble". Il a ensuite défendu, lors d'une allocution d'environ 30 minutes, les différentes réformes engagées depuis 2012 dans l'Education, notamment celles des rythmes scolaire et du collège. Environ 12 millions d'enfants ont pris part à la rentrée des classes mardi.

