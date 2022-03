Pouilly-sur-Serre (France) (AFP). Hollande: plus de 35.000 postes créés depuis 2012, 60.000 d'ici fin 2017

Plus de 35.200 postes ont été créés dans l'enseignement depuis 2012, a indiqué mardi François Hollande qui a de nouveau assuré qu'il y aurait bien 60.000 postes créés d'ici à la fin 2017, conformément à l'un de ses engagements de campagne. "Depuis 2012, plus de 35.200 postes supplémentaires ont été créés () Nous irons jusqu'au bout de ces recrutements, il y en aura bien 60.000 de plus à la fin 2017", a déclaré le chef de l'Etat à Pouilly-sur-Serre (Aisne), lors d'un déplacement à l'occasion de la rentrée scolaire.

