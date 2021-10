Le poulet, en cocotte !

Préparation : 30 mn et cuisson : 1 heure



Ingrédients :

1 poulet de 1,5 kg en morceaux

Paprika, 4 oignons, 3 gousses d'ail, 4 tomates fermes, 4 poivrons, 100 g de jambon de Bayonne

10 cl d'huile d'olive, 1 bouquet garni, 10 cl de vin blanc sec, persil plat, sel, poivre



Salez et poivrez les morceaux de poulet, poudrez-les avec un peu de paprika. Pelez et émincez les oignons et l'ail. Pelez et concassez les tomates. Faites griller les poivrons pour les peler, taillez la pulpe en lanières. Taillez le jambon en languette.

Faites chauffer la moitié de l'huile dans une cocotte et faites-y revenir le jambon pendant 2 mn. Mettez les morceaux de poulet dans la cocotte et faites-les dorer.

Faire chauffer 2 cuil. à soupe d'huile dans un poêlon. Ajoutez les oignons et remuez-les pour faire blondir. Ajoutez les tomates, l'ail et le bouquet garni. Laissez mijoter 15 mn. Pendant ce temps, faites revenir les poivrons dans le reste d'huile.

Lorsque les morceaux de poulet sont bien dorés, mouillez avec le vin blanc, remettez le jambon dans la cocotte. Ajoutez les tomates à l'oignon et les poivrons. Mélangez, salez et poivrez. Rajoutez une pincée de paprika et couvrez. Laissez cuire doucement pendant 30 mn environ.

Retirez le bouquet garni et servez en parsemant de persil haché.



