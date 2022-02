Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 15 et 16 août

MANCHE



Vendredi et samedi, l'équipe Twin fête ses 35 ans. Ces soirées sont à chaque fois l'occasion de faire découvrir la scène de musiques actuelles régionales. Pour sa 35ème année, le collectif associatif des soirées Twin propose un rendez-vous incontournable "Twin 35 ans, Twin 35 heures". Suivez l'actualité des soirée Twin ICI



Samedi, l'association «Les Amis du Moulin de Gouville-sur-Mer» organise la 4ème édition de la Fête du Moulin. Au programme : visite du moulin et de la maison du meunier, repas, spectacle son et lumière et embrasement du moulin. Retrouvez plus d'informations auprès de l'Office de Tourisme de Gouville-sur-Mer.



Samedi, l'Office de tourisme de Saint-Sauveur-le-Vicomte propose une fête médiévale pleine de surprises. Au programme de cette journée : un campement médiéval, un concert de troubadours, un échassier, un marché d'artisanat et du terroir et bien d'autres animations. C'est ce samedi dans la cour du château de 10h à 18h30 et c'est gratuit.



Samedi, la fête du cheval percheron est de retour pour une 19ème édition à l'écomusée du Perche. Cette année, le musée nous emmène très loin puisque le Japon est à l'honneur. Rendez-vous ce samedi de 10h30 à 18h pour découvrir toutes ces coutumes.



Samedi c'est le premier match à domicile de la saison pour le SM Caen qui reçoit Toulouse pour le compte de la 2ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 20h sur la pelouse du stade Michel d'Ornano. Un match à suivre, ce samedi, en direct et en intégralité sur Tendance Ouest.



CALVADOS



Jusqu'à dimanche, la mairie de Grandcamp-Maisy organise la semaine des Régates. Au programme : fête foraine sur le port, défilé de majorettes, procession et bénédiction, régates en mer des chalutiers et des plaisanciers, démonstrations de Flyboat et feu d'artifice. Retrouvez plus d'informations auprès de la mairie de Grandcamp-Maisy.



ORNE



Samedi, les jeunes agriculteurs de Courtomer organise un concours de labour au Mesnil-Guyon. Au programme : concours de labour cantonal, labour et battage à l'ancienne, exposition de matériel d'hier et d'aujourd'hui, jeux et animations diverses. C'est ce samedi à partir de 10h. L'entrée est gratuite.