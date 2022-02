Sortir l'été en Basse-Normandie : lundi 10 août

Ce soir, assistez à l'avant-première du film «Floride» avec Jean Rochefort et Sandrine Kiberlain. Sur un coup de tête, Claude Lherminier décide de s'envoler pour la Floride pour rendre visite à sa fille cadette, Alice, mariée à un Américain et installée à Miami. C'est ce lundi soir à 20h à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.



A partir de mercredi et jusqu'à dimanche, la mairie de Grandcamp-Maisy organise la semaine des Régates. Au programme : fête foraine sur le port, défilé de majorettes, procession et bénédiction, régates en mer des chalutiers et des plaisanciers, démonstrations de Flyboat et feu d'artifice. Retrouvez plus d'informations auprès de la mairie de Grandcamp-Maisy.



Jeudi, le jardin de Manou accueille la famille pour venir résoudre un cluedo géant. Une dégustation clôturera l'enquête. Réservez dès maintenant pour y participer. L'entrée pour la visite et l'enquête est à 4€.



Vendredi, assistez au concert du groupe «Mes Souliers sont Rouges» à Saint-Aubin-sur-Mer. Pour y assister rendez-vous, ce vendredi, près de l'église à 21h30.