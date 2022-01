Washington (AFP). Des touristes français meurent dans le désert américain, leur fils survit

Un couple de touristes français sont décédés alors qu'ils randonnaient dans le désert du Nouveau-Mexique (sud-ouest des Etats-Unis) avec des températures élevées, et leur fils est le seul à avoir survécu, ont annoncé les autorités vendredi. David Steiner, 42 ans, et Ornella Steiner, 51 ans, tous deux originaires de la commune de Bourgogne, près de Reims (nord-est de la France), se promenaient dans le parc national de White Sands mardi après-midi, lorsqu'ils sont apparemment morts à cause de la chaleur, a indiqué un enquêteur du comté d'Otero, David Hunter. "Ils ont sous-estimé les éléments", a déclaré l'officier à l'AFP, ajoutant que les résultats d'autopsie n'étaient pas encore disponibles. Lors d'une patrouille de routine, les rangers du parc ont d'abord trouvé le corps de la mère. Ils ont consulté la mémoire de son appareil photo et vu qu'elle était auparavant en compagnie de deux autres personnes, a précisé le policier. Les autorités ont suivi ses traces et trouvé le père, sans vie, à proximité du garçon de neuf ans. Ce dernier était déshydraté mais conscient et a été transporté dans un hôpital local. Le shérif du comté, Benny House, a dit à la presse locale que la famille voyageait à travers les Etats-Unis. Il a précisé qu'il faisait autour de 38°C dans le désert, selon le quotidien Alamogordo Daily News. Il n'y a pas d'ombre ni d'eau le long des sentiers qui parcourent le parc couvert de dunes, a souligné auprès du journal le porte-parole des parcs nationaux, Patrick O'Driscoll.

