Washington (AFP). Deux touristes français meurent dans le désert américain, leur fils survit

Un couple de touristes français est décédé lors d'une randonnée dans le désert du Nouveau-Mexique (sud-ouest des Etats-Unis) par des températures proches des 40 degrés, mais leur fils de neuf ans a survécu. David Steiner, 42 ans, et Ornella Steiner, 51 ans, vivant dans la petite commune de Bourgogne, près de Reims, se promenaient avec leur fils dans le parc national de White Sands mardi après-midi, lorsqu'ils sont apparemment morts en raison de la chaleur, a indiqué un enquêteur du comté d'Otero, David Hunter. "Ils ont sous-estimé les éléments", a déclaré celui-ci à l'AFP, ajoutant que les résultats d'autopsie n'étaient pas encore disponibles. Lors d'une patrouille de routine, les rangers du parc ont d'abord trouvé le corps de la mère. Ils ont consulté la mémoire de son appareil photo et vu qu'elle était auparavant en compagnie de deux autres personnes, a précisé le policier. Les autorités ont suivi ses traces et trouvé le père, sans vie, à proximité du garçon de neuf ans. Ce dernier était déshydraté mais conscient et a été transporté dans un hôpital local. Le shérif du comté, Benny House, a affirmé à la presse locale que la famille voyageait à travers les Etats-Unis pour visiter les parcs nationaux et les monuments. Le petit garçon a indiqué aux autorités que sa mère avait décidé de se diriger vers la voiture après s'être sentie mal. Il a poursuivi la randonnée avec son père, selon le shérif. Benny House a précisé qu'il faisait autour de 38°C dans le désert, selon le quotidien Alamogordo Daily News. "Le voyage de leur rêve" Il n'y a pas d'ombre ni d'eau le long des sentiers qui parcourent le parc recouvert de dunes, a souligné auprès du journal le porte-parole des parcs nationaux, Patrick O'Driscoll. Selon le New York Daily News, les autorités américaines ont pris contact avec le consulat de France et la grand-mère du petit garçon est arrivée de France jeudi pour le prendre en charge. Ornella Steiner travaillait depuis une vingtaine d'années à la mairie de Reims et était devenue directrice de la jeunesse. "C'était une personne très investie, vivante, active et pleine de vie", a confié à l'AFP Kim Duntze, adjointe au maire et déléguée à la famille, qui travaillait au quotidien avec elle. "De par ses responsabilités, ce n'était pas quelqu'un de négligeant, au contraire elle était extrêmement prévoyante", a-t-elle ajouté, précisant qu'elle avait eu un garçon et une fille d'une précédente union aujourd'hui âgés d'une vingtaine d'années. Le couple Steiner appréciait beaucoup les voyages et avait même fait le même périple dans le sud des Etats-Unis pendant une dizaine de jours en 2014 qu'ils avaient beaucoup apprécié. "A leur retour de ce premier voyage, ils disaient souvent +on y retournera plus longuement+. ils devaient y rester cette fois-ci cinq semaines et c'était le voyage de leur rêve", a ajouté Mme Duntze, précisant que le drame était survenu au bout d'une dizaine de jours après le début de leur voyage qu'ils avaient mis un an à préparer. David Steiner était lui chef d'entreprise, également originaire de la région de Reims, dirigeant une agence de communication. "Ils étaient très soudés et sensibles, et ils ne faisaient pas les choses à la légère", a expliqué Mme Duntze.

